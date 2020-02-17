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Ученые: Экстракт зеленого чая и физические нагрузки снижают уровень ожирения печени у грызунов

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания провели эксперимент и выявили, что экстракт зеленого чая и физические нагрузки снижают уровень ожирения печени у грызунов. Испытуемые смогли сбросить лишний вес и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Их эксперимент на животных, у которых обнаружено ожирение печени, показал результат в 75%. Жировая дистрофия печени – это одно из заболеваний, которое не имеет конкретных терапевтических способов лечения. Специалисты приняли решение исследовать, как экстракт зеленого чая и физические нагрузки воздействуют на печень грызунов. Для этого животных кормили 16 недель высококалорийной пищей с большим количеством жиров в составе, потом поделили их на три группы.

Первая - употребляла экстракт зеленого чая и постоянно бегала в колесе, вторая – лишь принимала экстракт зеленого чая, третья – ограничивалась постоянными физическими нагрузками. У группы, в рацион которой включили зеленый чай и физическую активность, были самые лучшие результаты. Эксперты отмечают, что у грызунов получилось сбросить вес, а также улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Согласно утверждениям учёных, специальных исследований, в ходе которых примут участие люди, еще не проводилось, однако они уверены, что такие результаты помогут им бороться с ожирением печени.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 03:00

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