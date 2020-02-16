Перенесшая операцию на головном мозге Кира Шайн обратилась со словами поддержки к Заворотнюк





Как рассказала звезда корреспонденту «КП», проблемы со здоровьем у нее начались в 26 лет, однако обследовалась она не сразу, а только после перенесенного инсульта. Вначале теледива игнорировала головные боли и боролась с дискомфортом с помощью обезболивающих препаратов. После операции она проходит реабилитацию, но уже вернулась к привычной жизни. По словам Шайн, ей грустно, что подобное происходит с Анастасией Заворотнюк. У нее самой опухоль оказалась не злокачественной, но это стало известно только после хирургического вмешательства, а до этого оптимистичных прогнозов никто не давал.Не исключено, что новообразование вырастет снова, поэтому теледиве приходится постоянно наблюдаться у врачей. Кира Шайн призналась, что не любит жаловаться, но жизнь сильно изменилась в последние годы, поэтому она хочет, чтобы история помогла кому-то еще своевременно обратиться к медикам и пройти обследование.Анастасии Заворотнюк теледива хотела бы сказать, что нужно набраться сил и терпения, жизнь продолжается, поэтому за нее следует бороться. Она встречалась в больнице с людьми, которые воспринимали свою болезнь как сигнал о том, что необходимо что-то изменить, и это часто помогало. Нужно беречь близких и стараться каждый миг проживать с улыбкой, ведь если не будет правильного внутреннего настроя на победу, не поможет ни один, даже очень хороший врач. Следует помнить, что мысли материальны и верить в чудеса.