АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Перенесшая операцию на головном мозге Кира Шайн обратилась со словами поддержки к Заворотнюк

Перенесшая операцию по удалению кисты на головном мозге Кира Шайн обратилась со словами поддержки к Анастасии Заворотнюк. Телеведущая пожелала актрисе верить в собственные силы и чудо.
Перенесшая операцию на головном мозге Кира Шайн обратилась со словами поддержки к Заворотнюк

Как рассказала звезда корреспонденту «КП», проблемы со здоровьем у нее начались в 26 лет, однако обследовалась она не сразу, а только после перенесенного инсульта. Вначале теледива игнорировала головные боли и боролась с дискомфортом с помощью обезболивающих препаратов. После операции она проходит реабилитацию, но уже вернулась к привычной жизни. По словам Шайн, ей грустно, что подобное происходит с Анастасией Заворотнюк. У нее самой опухоль оказалась не злокачественной, но это стало известно только после хирургического вмешательства, а до этого оптимистичных прогнозов никто не давал.

Не исключено, что новообразование вырастет снова, поэтому теледиве приходится постоянно наблюдаться у врачей. Кира Шайн призналась, что не любит жаловаться, но жизнь сильно изменилась в последние годы, поэтому она хочет, чтобы история помогла кому-то еще своевременно обратиться к медикам и пройти обследование.

Анастасии Заворотнюк теледива хотела бы сказать, что нужно набраться сил и терпения, жизнь продолжается, поэтому за нее следует бороться. Она встречалась в больнице с людьми, которые воспринимали свою болезнь как сигнал о том, что необходимо что-то изменить, и это часто помогало. Нужно беречь близких и стараться каждый миг проживать с улыбкой, ведь если не будет правильного внутреннего настроя на победу, не поможет ни один, даже очень хороший врач. Следует помнить, что мысли материальны и верить в чудеса.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 18:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Крутой в честь 86-летия матери рассказал о самом первом детском…
Родственница Надежды Кадышевой Светлана рассказала, что певица тяжело переживала смерть…
Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в…
Глеб Самойлов не общается с братом Вадимом после распада "Агаты…
В Китае стартовали продажи клона Apple iPhone X - Little Pepper…
Названы самые безопасные способы выведения лишней жидкости из…
Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские…
Стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Citroen C5…
Сергей Глушко впервые привел брата Александра на…
В США создали «антишпионский» браслет, заглушающий все микрофоны…
«Фигурка о-ля-ля»: Александр Васильев оценил внешний вид Валерии в…
Suzuki презентовала 7-местный кроссовер…
Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в…
В Сызрани мужчина с сильным кровотечением дождался помощи от врача на вторые сутки после…
Евгений Петросян после смены имиджа стал выглядеть моложе на 20…
Составлен ТОП-5 лучших 7-местных кроссоверов на рынке…
Элтон Джон прервал концерт в Новой Зеландии из-за…
Медики назвали самые главные причины возникновения боли в…
Анастасия Волочкова вызвала стилиста на дом ночью ради срочного…
Поклонники о внешнем виде Ларисы Долиной: «Перекосило из-за…
Ирина Круг показала видео выступления повзрослевшего сына Александра Круга в…
Фотошпионы сняли "заряженную" версию Porsche Cayenne Coupe…
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина впервые встали на горные…
Медики рассказали о продуктах, способствующих снижению процента жира в теле…
Агния Кузнецова крестила 3-месячного сына от Максима…
Гипноз помог Кейт Миддлтон избавиться от боли во время третьих…
«Жен бесплатных не бывает»: Сергей Шнуров отреагировал на слова протоирея…
Porsche Macan может остаться без бензинового…
Просмотреть все новости