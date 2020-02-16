АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Кроссовер KIA KX3 обошёл в Китае по продажам прежнего лидера KIA Stortage

В Китае сменился на рынке лидер в сегменте SUV. Компактный кроссовер KIA KX3 обошёл по продажам прежнего лидера KIA Stortage, вырвавшись на 1%.

На протяжении долгого времени южнокорейский производитель занимал лидирующую позицию с моделью KIA Stortage, теперь же он уступил сам себе, выведя ещё в ноябре прошлого года другой автомобиль - KIA KX3. Чтобы добиться этого результата, бренд реализовал на территории КНР 6,3 тысячи транспортных средств. Для экспортной версии характерны некоторые изменения в дизайне кузова, а именно повышенное количество хрома в передней части, фирменная радиаторная решётка "нос тигра", а также другая оптика.

Салон также отличается от оригинала. В нём применены другие материалы отделки, а виртуальная приборная панель соединена с мультимедийным центром в один блок. Длина автомобиля составляет 4 345 мм, а колёсная база достигает 2 630 мм. Под капотом разработчики разместили бензиновый атмосферный силовой агрегат, генерирующий 115 лошадиных сил, работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод доступен только передний.

Отмечается, в настоящий момент новый лидер рынка лишь на 1 тысячу рублей дешевле чем прежний бестселлер KIA Stortage. Его общая стоимость составляет 989 тысяч. Для российских автолюбителей китайская версия кроссовера представляет интерес, поскольку именно такую вариацию в KIA решили поставлять в РФ. Продажи начнутся уже 2 марта, но в отличие от КНР российским автолюбителям будет доступна полноприводная машина.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Крутой в честь 86-летия матери рассказал о самом первом детском…
Родственница Надежды Кадышевой Светлана рассказала, что певица тяжело переживала смерть…
Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в…
Глеб Самойлов не общается с братом Вадимом после распада "Агаты…
В Китае стартовали продажи клона Apple iPhone X - Little Pepper…
Названы самые безопасные способы выведения лишней жидкости из…
Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские…
Стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Citroen C5…
Сергей Глушко впервые привел брата Александра на…
В США создали «антишпионский» браслет, заглушающий все микрофоны…
«Фигурка о-ля-ля»: Александр Васильев оценил внешний вид Валерии в…
Suzuki презентовала 7-местный кроссовер…
Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в…
В Сызрани мужчина с сильным кровотечением дождался помощи от врача на вторые сутки после…
Евгений Петросян после смены имиджа стал выглядеть моложе на 20…
Составлен ТОП-5 лучших 7-местных кроссоверов на рынке…
Элтон Джон прервал концерт в Новой Зеландии из-за…
Медики назвали самые главные причины возникновения боли в…
Анастасия Волочкова вызвала стилиста на дом ночью ради срочного…
Поклонники о внешнем виде Ларисы Долиной: «Перекосило из-за…
Ирина Круг показала видео выступления повзрослевшего сына Александра Круга в…
Фотошпионы сняли "заряженную" версию Porsche Cayenne Coupe…
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина впервые встали на горные…
Медики рассказали о продуктах, способствующих снижению процента жира в теле…
Агния Кузнецова крестила 3-месячного сына от Максима…
Гипноз помог Кейт Миддлтон избавиться от боли во время третьих…
«Жен бесплатных не бывает»: Сергей Шнуров отреагировал на слова протоирея…
Porsche Macan может остаться без бензинового…
Просмотреть все новости