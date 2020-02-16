Кроссовер KIA KX3 обошёл в Китае по продажам прежнего лидера KIA Stortage





На протяжении долгого времени южнокорейский производитель занимал лидирующую позицию с моделью KIA Stortage, теперь же он уступил сам себе, выведя ещё в ноябре прошлого года другой автомобиль - KIA KX3. Чтобы добиться этого результата, бренд реализовал на территории КНР 6,3 тысячи транспортных средств. Для экспортной версии характерны некоторые изменения в дизайне кузова, а именно повышенное количество хрома в передней части, фирменная радиаторная решётка "нос тигра", а также другая оптика.Салон также отличается от оригинала. В нём применены другие материалы отделки, а виртуальная приборная панель соединена с мультимедийным центром в один блок. Длина автомобиля составляет 4 345 мм, а колёсная база достигает 2 630 мм. Под капотом разработчики разместили бензиновый атмосферный силовой агрегат, генерирующий 115 лошадиных сил, работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод доступен только передний.Отмечается, в настоящий момент новый лидер рынка лишь на 1 тысячу рублей дешевле чем прежний бестселлер KIA Stortage. Его общая стоимость составляет 989 тысяч. Для российских автолюбителей китайская версия кроссовера представляет интерес, поскольку именно такую вариацию в KIA решили поставлять в РФ. Продажи начнутся уже 2 марта, но в отличие от КНР российским автолюбителям будет доступна полноприводная машина.