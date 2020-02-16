Хирург: К циррозу печени приводят даже слабоалкогольные напитки





Доктор привел пример пациента, который работает в сфере шоу-бизнеса, который ежедневно вынужден выпивать небольшое количество джин-тоника. Он им не злоупотреблял, но регулярность привела к развитию цирроза печени под воздействием дополнительных факторов. Гарик Манукьян подчеркнул, что любое спиртное токсично для организма и способно вызывать патологию. Поэтому он не может говорить о понятии полезности алкоголя для здоровья печени.Эксперты советуют сократить до минимума употребление спиртного, чтобы сохранить здоровье.