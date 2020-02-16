Хирург: К циррозу печени приводят даже слабоалкогольные напитки
Хирург Гарик Манукьян предупредил, что печень страдает от алкоголя вне зависимости от его крепости, поэтому даже слабоалкогольные напитки могут стать причиной развития цирроза.
Доктор привел пример пациента, который работает в сфере шоу-бизнеса, который ежедневно вынужден выпивать небольшое количество джин-тоника. Он им не злоупотреблял, но регулярность привела к развитию цирроза печени под воздействием дополнительных факторов. Гарик Манукьян подчеркнул, что любое спиртное токсично для организма и способно вызывать патологию. Поэтому он не может говорить о понятии полезности алкоголя для здоровья печени.
Эксперты советуют сократить до минимума употребление спиртного, чтобы сохранить здоровье.
Доктор привел пример пациента, который работает в сфере шоу-бизнеса, который ежедневно вынужден выпивать небольшое количество джин-тоника. Он им не злоупотреблял, но регулярность привела к развитию цирроза печени под воздействием дополнительных факторов. Гарик Манукьян подчеркнул, что любое спиртное токсично для организма и способно вызывать патологию. Поэтому он не может говорить о понятии полезности алкоголя для здоровья печени.
Эксперты советуют сократить до минимума употребление спиртного, чтобы сохранить здоровье.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:09