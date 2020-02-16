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Кристина Асмус на корточках с высунутым языком вызвала неоднозначную реакцию у поклонников

Кристина Асмус разместила в Instagram 3 фото и попросила поклонников выбрать лучшее из них. Вот только один из сюжетов, на котором актриса позировала на корточках с высунутым языком, вызвал неоднозначную реакцию аудитории.
Кристина Асмус на корточках с высунутым языком вызвала неоднозначную реакцию у поклонников

На опубликованных кадрах любимица телезрителей запечатлена в черном коротком платье. На одном из фото она села на корточки, при этом высунув язык. Кристина Асмус была уверена, что подписчикам больше всего понравится второе изображение, однако не все согласились с кумиром. Один из фолловеров решил, что знаменитости плохо, а другая юзерша написала, что ей пора перестать публиковать такие откровенные фотографии.

Сейчас артистка отдыхает на Мальдивах вместе со своей дочерью от Гарика Харламова. Ранее Асмус показала поклонникам снимок в купальнике, показав идеальную фигуру.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:02

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