ВВС США отправят на списание сотни устаревших самолетов





Согласно планам Пентагона, сэкономленные таким образом деньги будут вложены в вооружение для летательных аппаратов. На данный момент американская сторона располагает 5,6 тыс беспилотников и самолетов, а средний их возраст составляет 28 лет. На списание пойдут RQ-4 Global Hawk в устаревших версиях, несмотря на то, что многие из них не достигли срока и 10 лет на службе. На разведку отправят исключительно современную технику Под сокращение также попали большое количество постов управления дронами MQ-9 Reaper, а также программа модернизации B-2. Списание ожидает 17 бомбардировщиков B-1B, а также несколько десятков A-10, а этот тип самолетов полностью будет заменен к 2030 году.Сократится количество воздушных заправщиков KC-135 и KC-10. При этом специалисты не отрицают, что ВВС США утратят былую мощь на несколько ближайших лет из-за запланированной чистки.