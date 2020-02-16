АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

ВВС США отправят на списание сотни устаревших самолетов

В США ВВС планируют избавиться от старых самолетов или тех, которые дорого обходятся в использовании. На переработку будут списаны штурмовики, бомбардировщики и беспилотники.

Согласно планам Пентагона, сэкономленные таким образом деньги будут вложены в вооружение для летательных аппаратов. На данный момент американская сторона располагает 5,6 тыс беспилотников и самолетов, а средний их возраст составляет 28 лет. На списание пойдут RQ-4 Global Hawk в устаревших версиях, несмотря на то, что многие из них не достигли срока и 10 лет на службе. На разведку отправят исключительно современную технику Под сокращение также попали большое количество постов управления дронами MQ-9 Reaper, а также программа модернизации B-2. Списание ожидает 17 бомбардировщиков B-1B, а также несколько десятков A-10, а этот тип самолетов полностью будет заменен к 2030 году.

Сократится количество воздушных заправщиков KC-135 и KC-10. При этом специалисты не отрицают, что ВВС США утратят былую мощь на несколько ближайших лет из-за запланированной чистки.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Крутой в честь 86-летия матери рассказал о самом первом детском…
Родственница Надежды Кадышевой Светлана рассказала, что певица тяжело переживала смерть…
Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в…
Глеб Самойлов не общается с братом Вадимом после распада "Агаты…
В Китае стартовали продажи клона Apple iPhone X - Little Pepper…
Названы самые безопасные способы выведения лишней жидкости из…
Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские…
Стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Citroen C5…
Сергей Глушко впервые привел брата Александра на…
В США создали «антишпионский» браслет, заглушающий все микрофоны…
«Фигурка о-ля-ля»: Александр Васильев оценил внешний вид Валерии в…
Suzuki презентовала 7-местный кроссовер…
Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в…
В Сызрани мужчина с сильным кровотечением дождался помощи от врача на вторые сутки после…
Евгений Петросян после смены имиджа стал выглядеть моложе на 20…
Составлен ТОП-5 лучших 7-местных кроссоверов на рынке…
Элтон Джон прервал концерт в Новой Зеландии из-за…
Медики назвали самые главные причины возникновения боли в…
Анастасия Волочкова вызвала стилиста на дом ночью ради срочного…
Поклонники о внешнем виде Ларисы Долиной: «Перекосило из-за…
Ирина Круг показала видео выступления повзрослевшего сына Александра Круга в…
Фотошпионы сняли "заряженную" версию Porsche Cayenne Coupe…
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина впервые встали на горные…
Медики рассказали о продуктах, способствующих снижению процента жира в теле…
Агния Кузнецова крестила 3-месячного сына от Максима…
Гипноз помог Кейт Миддлтон избавиться от боли во время третьих…
«Жен бесплатных не бывает»: Сергей Шнуров отреагировал на слова протоирея…
Porsche Macan может остаться без бензинового…
Просмотреть все новости