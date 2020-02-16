Директор Ротару Сергей Лавров назвал "бредом" информацию о силиконовой маске на лице певицы

По словам представителя украинской артистки, ее главный секрет красоты состоит в правильном питании, который позволяет ей в течение многих лет радовать поклонников своим внешним видом. При этом директор Софии Ротару отметил, что подобный рацион трудно дается, так как любимым блюдом знаменитости является жареная картошка. Для сохранения молодости звезда эстрады также отказалась от мяса и сладкого. Как сказал Сергей Лавров, в основном она ест свежую зелень и ежедневно гуляет около часа.Ранее СМИ распространили слухи, что исполнительница носит на лице специальную силиконовую маску, которую ей на протяжении 5 часов накладывают перед каждым выходом в свет. В издании отметили, что неувядающую красоту Софии Михайловне обеспечили пластические хирурги. Журналисты писали, что с таким гримом нельзя долго ходить, ведь он плохо пропускает воздух. По этой причине репортеры предположили, что подобная маска пару лет назад вызвала у Ротару гипертонический криз.