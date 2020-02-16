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Медики рассказали о симптомах плохого состояния сосудов человека

Медики озвучили симптомы плохого состояния сосудов человека. Ухудшение самочувствия может быть причиной снижения прочности и эластичности их стенок.

Закупорка или разрыв сосудов может спровоцировать гематому, тромбоз, инфаркт или инсульт. Симптомами их плохого состояния может быть потемнение в глазах при вставании, повороте или наклоне головы, возникновение «мушек» перед глазами, головокружение во время физических нагрузок или при перегреве, холодные руки и ноги, высокий уровень потливости, обморок, учащённое биение сердца, ощущение перебоев в работе сердца, неравномерный пульс, шум в ушах, покалывание в пальцах, вялость и усталость в первой половине дня, беспричинные синяки на теле, обнаружение на теле красных сосудистых паутинок, метеозависимость.

Для улучшения самочувствия необходимо отказаться от вредных привычек, проявлять физическую активность, принимать поливитамины, использовать контрастный душ для повышения эластичности сосудов, выпивать необходимое количество воды хорошего качества, спать минимум 7 часов в сутки. Необходимо контролировать вес и не переедать на ночь, а также добавить в рацион продукты, содержащие витамин С. Они способствуют повышению устойчивости сосудов к нагрузкам. Также следует обогатить свой рацион морковью, чесноком, нежирными сортами мяса и жирными сортами рыбы, курагой, медом, зеленым чаем, грецкими орехами.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:56

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