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Кристина Асмус и Олег Меньшиков вылетели на Мальдивы одним рейсом

Кристина Асмус улетела отдыхать на Мальдивы. Примечательно, что вместе с ней одним рейсом туда же отправился Олег Меньшиков.
Кристина Асмус и Олег Меньшиков вылетели на Мальдивы одним рейсом

Супруга Гарика Харламова и художественный руководитель театра имени Ермоловой встретились в столичном аэропорту. Кристину Асмус вместе с дочерью провожал на самолет ее муж, который, увидев Олега Меньшикова, сказал следующее: «Надеюсь, это случайно». Театральный режиссёр улетел на Мальдивы в сопровождении своей избранницы, с которой 15 лет состоит в браке. Как сказала звезда нашумевшего фильма «Текст», она не была в курсе путешествия своего коллеги на тот самый курорт. Через некоторое время актриса разместила в Instagram снимки из отпуска.

Недавно артистка поздравила своих фолловеров с Днем всех влюбленных, но для реализации идеи обратилась к дочери Анастасии. В кадре девочка запечатлена в необычном кресле, а с помощью пальцев она сформировала аккуратное сердце. Многие подписчики Асмус высказались, что наследница очень похожа на свою мать.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:30

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