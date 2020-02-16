Кристина Асмус и Олег Меньшиков вылетели на Мальдивы одним рейсом

Супруга Гарика Харламова и художественный руководитель театра имени Ермоловой встретились в столичном аэропорту. Кристину Асмус вместе с дочерью провожал на самолет ее муж, который, увидев Олега Меньшикова, сказал следующее: «Надеюсь, это случайно». Театральный режиссёр улетел на Мальдивы в сопровождении своей избранницы, с которой 15 лет состоит в браке. Как сказала звезда нашумевшего фильма «Текст», она не была в курсе путешествия своего коллеги на тот самый курорт. Через некоторое время актриса разместила в Instagram снимки из отпуска.Недавно артистка поздравила своих фолловеров с Днем всех влюбленных, но для реализации идеи обратилась к дочери Анастасии. В кадре девочка запечатлена в необычном кресле, а с помощью пальцев она сформировала аккуратное сердце. Многие подписчики Асмус высказались, что наследница очень похожа на свою мать.