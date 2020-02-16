Ученые обнаружили в космосе «ребенка» планеты





Речь идет о небесных телах, которые располагаются на задворках Солнечной системы. Предположительно, они являются зародышами новых планет. Один из выявленных объектов находится в поясе Эджворта-Койпера, состоящего из малых тел, которые считаются материалом, оставшимся после формирования Солнечной системы. Он удален от Земли на расстоянии в 30-55 астрономических единиц. Ученые изучили обнаруженный объект с помощью новых технологий и определили, что его радиус достигает 1,3 километра.Это подтверждает теорию о том, планетезималь является зародышем новой планеты. На первоначальных этапах развития это небесное тело имеет небольшие размеры, но быстро наращивает массу, становясь крупным объектом.