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Екатерина Решетникова оправдалась за фейковую свадьбу с Гариком Рудником

Екатерина Решетникова решила оправдаться за ненастоящую свадьбу с Гариком Рудником. Как сказала танцовщица, торжество стало ответом на появление слухов об их романе в прессе.
Екатерина Решетникова оправдалась за фейковую свадьбу с Гариком Рудником

Несколько дней назад знаменитости открыли в Москве танцевальную студию под названием «Proтанцы». После публикации первых фотографий с мероприятия журналисты начали размещать в интернете слухи о свадьбе Екатерины Решетниковой с Гариком Рудником. В кадре также можно заметить пастора, который обвенчал пару, а его роль исполнил хореограф учреждения Мигель. Фанаты звезды по-разному отреагировали на пост с изображением в свадебном наряде. Многие всерьез восприняли новость о бракосочетании и даже начали поздравлять «молодоженов».

По словам Решетниковой, она старается с юмором относиться к любой ситуации и даже ее мать оценила такой подход к открытию школы. Об отношениях танцоров говорят последние несколько лет после развода концертного режиссёра с супругом Максимом Нестеровичем и расставания Рудника с Ульяной Пылаевой.

В соцсетях коллеги часто публикуют совместные сюжеты и флиртуют между собой. Как утверждает сама хореограф, между ней и партнером происходит так называемая химия.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:18

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