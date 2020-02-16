Екатерина Решетникова оправдалась за фейковую свадьбу с Гариком Рудником

Несколько дней назад знаменитости открыли в Москве танцевальную студию под названием «Proтанцы». После публикации первых фотографий с мероприятия журналисты начали размещать в интернете слухи о свадьбе Екатерины Решетниковой с Гариком Рудником. В кадре также можно заметить пастора, который обвенчал пару, а его роль исполнил хореограф учреждения Мигель. Фанаты звезды по-разному отреагировали на пост с изображением в свадебном наряде. Многие всерьез восприняли новость о бракосочетании и даже начали поздравлять «молодоженов».По словам Решетниковой, она старается с юмором относиться к любой ситуации и даже ее мать оценила такой подход к открытию школы. Об отношениях танцоров говорят последние несколько лет после развода концертного режиссёра с супругом Максимом Нестеровичем и расставания Рудника с Ульяной Пылаевой.В соцсетях коллеги часто публикуют совместные сюжеты и флиртуют между собой. Как утверждает сама хореограф, между ней и партнером происходит так называемая химия.