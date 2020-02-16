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Эксперты рассказали о пробеге, с которым не стоит покупать автомобиль

Профильные эксперты рассказали о пробеге, с которым не стоит покупать автомобиль. Выбирая транспортное средство необходимо учитывать несколько важных моментов.

Считается, что оценить техническое состояние машины можно по дате выпуска и пробегу на одометре, однако эти факторы не могут дать объективной картины. Подозрительным должен показаться как слишком маленький, так и очень большой километраж. Продавец б/у транспорта мог отмотать пробег. При этом не стоит исключать, что машина несколько лет простояла вовсе без движения. Данное обстоятельство не стоит воспринимать с радостью, поскольку при долгом стоянии некоторые фракции моторного масла нередко выпадают в осадок, сальники пересыхают и утрачивают эластичность. Распаду может подвергнуться и топливо. Это ведет к окислению. Аккумулятор разряжается, что сокращает его ресурс. Если возраст автомобиля составляет 3 года, то идеальный пробег составит 50-60 тысяч километров.

Ушлые продавцы научились скручивать километраж. Выявить следы этой манипуляции сложно, но можно. Если у машины электронная приборка, то реальные показатели легко обнаружить после подключения к диагностическим устройствам, которые имеются на станциях техобслуживания. К тому же определить реальный пробег позволяет состояние салона и кузова. Эксперты рекомендуют, выбирая бывшую в употреблении машину, не ориентироваться исключительно на километраж или внешний вид, и не рассматривать только дорогостоящие или бюджетные варианты. В случае покупки автомобиля у частника не лишним будет познакомиться с хозяином. Личный разговор может многое рассказать о состоянии транспортного средства.

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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 17:11

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