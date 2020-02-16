Медики рассказали о полезных свойствах красной рябины для организма человека





Красная рябина обогащена аскорбиновой кислотой железом, кальцием, медью, марганцем, цинком, калием, селеном, хромом, кобальтом, молибденом. В соке из её плодов содержится сорбиновая кислота, обладающая большим количеством полезных свойств. Её используют в качестве консерванта для приготовления разных пищевых продуктов в промышленных масштабах. Кроме неё в состав ягод входят пектиновые вещества, образующие желе при наличии сахаров и органических кислот. Именно благодаря ним красную рябину используют для приготовления мармелада или фруктового желе. Их главным свойством является сдерживание газообразования в кишечнике, поскольку препятствуют излишней ферментации углеводов.Они также способствуют связыванию и выведению из организма различных эндотоксинов и радионуклидов. В народной медицине ягоды используются прежде всего в качестве мощного источника витаминов, из них готовят чай и настои. Они используются как мочегонное, слабительное, кровоостанавливающее и вяжущее средство. Плоды рябины можно применять при гипертонии и высоком уровне холестерина. Медики рекомендуют употреблять рябину при анацидных гастритах, мочекаменной болезни, ревматизме, подагре, сахарном диабете, болезнях сердца и щитовидной железы. Эти ягоды помогают при головных болях. Также для лечения различных заболеваний можно применять и другие части растения — цветки и кору. К примеру, они способствуют улучшению состояния здоровья при гипертонии, кашле, зобе, заболеваниях печени.