В Сети появились качественные рендеры и характеристики новых смартфонов OnePlus 8, 8 Pro и 8 Lite
Качественные рендеры и характеристики новых смартфонов OnePlus 8, 8 Pro и 8 Lite появились в Сети. Эти устройства могут стать альтернативой для флагманов. Дебют новинок запланирован на весну.
Модель OnePlus 8 укомплектована дисплеем AMOLED на 6,55 дюйма с разрешением FHD+. В основе гаджета лежит достаточно мощный процессор Snapdragon 865. Его оснастили фронтальной камерой на 32 Мп и основной с тремя датчиками на 48, 16 и 2 Мп. Аппарат получил 6,8 Гбайт ОЗУ и 128/256 ПЗУ. Питает устройство батарея на 4 000 мАч. При этом у гаджета имеется быстрая зарядка на 30 ватт. Управляется девайс с помощью OxygenOS 10 на базе Android 10.
OnePlus 8 Pro оснастили экраном с частотой в 120 Гц. В основе девайса лежит однокристальная Snapdragon 865. Основная камера получила модули на 60, 16 и 13 Мп. Имеется «фронталка» на 32 Мп. Питает смартфон аккумулятор на 4 500 мАч. Младшая модель линейки работает на базе MTK Dimensity 1000. OnePlus 8 Lite получил фронтальную камеру на 16 Мп. Мощность и батарея имеют такие же как у базовой комплектации параметры.
Модель OnePlus 8 укомплектована дисплеем AMOLED на 6,55 дюйма с разрешением FHD+. В основе гаджета лежит достаточно мощный процессор Snapdragon 865. Его оснастили фронтальной камерой на 32 Мп и основной с тремя датчиками на 48, 16 и 2 Мп. Аппарат получил 6,8 Гбайт ОЗУ и 128/256 ПЗУ. Питает устройство батарея на 4 000 мАч. При этом у гаджета имеется быстрая зарядка на 30 ватт. Управляется девайс с помощью OxygenOS 10 на базе Android 10.
OnePlus 8 Pro оснастили экраном с частотой в 120 Гц. В основе девайса лежит однокристальная Snapdragon 865. Основная камера получила модули на 60, 16 и 13 Мп. Имеется «фронталка» на 32 Мп. Питает смартфон аккумулятор на 4 500 мАч. Младшая модель линейки работает на базе MTK Dimensity 1000. OnePlus 8 Lite получил фронтальную камеру на 16 Мп. Мощность и батарея имеют такие же как у базовой комплектации параметры.
Технологии
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 16:54