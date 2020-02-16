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В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10

В Microsoft отозвали недавнее обновление Windows 10 из-за наличия проблем. В компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.

Теперь новая версия Windows 10 под номером KB4524244 не будет распространяться Microsoft. Разработчик выпустил ее на некоторое количество ПК во время ежемесячного мероприятия Patch Tuesday. Апдейт был призван улучшить работу систему безопасности поддерживаемых сейчас версий ОС. В частности, производитель намеревался избавиться от уязвимостей во встроенных менеджерах загрузки. Однако на версиях HP и Apple обнаружились повсеместные сбои, например, перезагрузки, зависания и даже полная потеря возможности выполнять заданные функции. Подобные проблемы наблюдаются на ПК других брендов.

В Microsoft пообещали исправить главные ошибки в ближайшее время, а также сделать доступной работающую версию. Реализация задуманного будет проходить при содействии партнеров-производителей. До этого момента эксперты советуют удалить проблемную версию обновления.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:23

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