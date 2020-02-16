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Медики рассказали, какие пряности необходимо исключить из рациона детей

Медики из США рассказали о приправах и специях, которые необходимо исключить из рациона детей. Они полагают, что некоторые пряности угрожают их здоровью, поскольку содержат большое количество свинца.

Врачи провели эксперимент и смогли выяснить, что некоторые специй оказывают негативное влияние на детский организм. Им удалось узнать, что ваниль, порошок перца чили и куркума способствуют накоплению свинца в организме. Эксперты обнаружили это у детей, которые приняли участие в ходе эксперимента, после чего постарались узнать причину произошедшего. В итоге удалось выяснить, что у добровольцев, в организме которых нашли высокое содержание свинца, в рационе присутствовала пища с большим количеством пряностями.

Специалисты выявили, что в состав порошков красного перца и чили, тмина, аниса, куркумы, ванили и кориандра входит больше количество металла. По словам учёных, свинец опасен для молодого растущего организма, поскольку вредит сердечно-сосудистой и нервной системам. Однако есть специи, которые понемногу можно вводить в меню детей. В список вошли фенхель, укроп, петрушка, базилик, корица и имбирь. Необходимо с осторожностью относиться к пряностям в детском рационе и перед использованием проконсультироваться со специалистом.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:18

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