Конструктор оружия Николай Безбородов высказал свое мнение о фильме “Калашников”





Режиссер планировал показать в фильме, как молодой парень создал оружие, чтобы защитить себя от захватчиков. Сюжет развивается в годы Второй мировой войны, а прототипом для главного героя стал Михаил Калашников. В фильме показано, как он трудился над автоматом АК-47 и отдал его на вооружение своей страны. Конструктор Николай Безбородов поделился своими впечатлениями от киноленты, отметив, что она вызвала у него сильные эмоции, а также назвал ее воспитательной.По мнению конструктора, техническая сторона выдержана достаточно хорошо, если принимать во внимание, что фильм не задумывался как документальный. Безбородов признался, что его познания о работе над автоматом более многогранны. Он похвалил работу актеров и их внешнее сходство с прототипами. Например, персонаж Михаила Калашникова был показан с высокой точностью, переданы его походка, решительность, настойчивость и трудолюбие. Как известно, в кинотеатрах фильм “Калашников” можно будет посмотреть с 20 февраля.