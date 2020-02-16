Американские косметологи рассказали о самых эффективных маслах для устранения морщин





Среди причин преждевременного возникновения морщин они выделяют вредные привычки, стрессы, длительное пребывание на солнце, неправильное питание, воздействие загрязненного воздуха, дефицит необходимых веществ, таких как витамин D3. В этот же список специалисты предложили ввести старение организма. Однако существуют способы, которые помогают задержать возникновение заметных морщин или же скрыть их. В данном случае отлично себя проявило кокосовое масло, поскольку в нём содержится большое количество витаминов, жирных кислот и минералов.Постоянное использование масок, в состав которых оно входит, избавляет от заметных факторов старения кожи. Миндальное масло занимает лидирующие позиции среди средств, помогающих бороться ранними морщинами. Оно обогащено витамином Е, железом, кальцием, фолиевой кислотой, цинком и олеиновой кислотой. В состав оливкового масла также входит много питательных веществ, которые очень важны для здоровья всего организма и кожи. Средства, содержащие его, активно борются со свободными радикалами. Дополнительным плюсом масла является отсутствие противопоказаний.