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Американские косметологи рассказали о самых эффективных маслах для устранения морщин

Американские косметологи рассказали о самых эффективных маслах для устранения морщин. Они убеждены, что при использовании масок каждый день, эффект будет заметен в скором времени.

Среди причин преждевременного возникновения морщин они выделяют вредные привычки, стрессы, длительное пребывание на солнце, неправильное питание, воздействие загрязненного воздуха, дефицит необходимых веществ, таких как витамин D3. В этот же список специалисты предложили ввести старение организма. Однако существуют способы, которые помогают задержать возникновение заметных морщин или же скрыть их. В данном случае отлично себя проявило кокосовое масло, поскольку в нём содержится большое количество витаминов, жирных кислот и минералов.

Постоянное использование масок, в состав которых оно входит, избавляет от заметных факторов старения кожи. Миндальное масло занимает лидирующие позиции среди средств, помогающих бороться ранними морщинами. Оно обогащено витамином Е, железом, кальцием, фолиевой кислотой, цинком и олеиновой кислотой. В состав оливкового масла также входит много питательных веществ, которые очень важны для здоровья всего организма и кожи. Средства, содержащие его, активно борются со свободными радикалами. Дополнительным плюсом масла является отсутствие противопоказаний.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:00

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