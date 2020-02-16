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Эксперты призывают не доверять ИИ в вопросах поиска внеземной жизни

Профильные эксперты призывают не доверять ИИ в вопросах поиска внеземной жизни. Данную технологию в последнее время все чаще привлекает организация SETI, объединяющая множество проектов и мероприятий, нацеленных на выявление инопланетных цивилизаций, с которыми можно будет вступить в контакт.

Многие ученые продолжают утверждать, что во Вселенной такое огромное количество планет, что даже если для жизни пригодна только их малая часть, то обитаемыми могут оказаться тысячи или даже миллионы объектов. По этой причине создаются различные проекты и организации, специалисты которых работают с целью поиска иных миров. В своих трудах они задействуют самые передовые технологии, в том числе искусственный интеллект. Впрочем, эксперты призывают не сильно ему доверять, поскольку он может легко обмануться. В качестве примера они приводят карликовую планету Цереру, поверхность которой покрыта различными яркими пятнами. ИИ изучил объект и указал на то, что это следы присутствия разумной цивилизации. В реальности это были обычные отблески солевых залежей.

Еще одним доказательством стал эксперимент, в котором туманное изображение вначале демонстрировали ИИ, а затем людям. После того, как система определяла фигуру на картинке, участники неожиданно начинали с ней соглашаться. При этом эксперты признают, что искусственный интеллект способен видеть то, что часто пропускает человек, поэтому не стоит воспринимать результаты его работы столь критично.

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Технологии
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 15:30

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