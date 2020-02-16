Специалисты назвали главные ошибки, которые совершают люди во время мытья посуды
Специалисты рассказали, какие ошибки чаще всего допускают люди, когда моют посуду. Если избавиться от них, можно сделать этот процесс более эффективным и сохранить здоровье.
При ручном мытье посуды ноги должны ощущать опору, чтобы позвоночник не повреждался. Дело в том, что большинство людей во время этого стоят слегка склонившись и вытянув вперед руки, что не является удобной позой. При этом напрягаются межпозвоночные диски грудного отдела, что может привести к болям между лопатками. Следует ставить одну ногу, согнутую в колене, на стул. Также важно экономить моющее средство, чтобы снизить риск попадания канцерогенов в организм. Для лучшего результата можно замачивать посуду, не позволять ей подсыхать, и пользоваться только водой, содой и лимонной кислотой.
Губки следует менять раз в 5-7 дней, а при наличии большого количества жильцов в доме делать это нужно чаще. В них развиваются вредоносные микроорганизмы. В чистке нуждаются также раковина и прилегающие к ней поверхности, но использовать для этого можно уксус с водой или соль.
При ручном мытье посуды ноги должны ощущать опору, чтобы позвоночник не повреждался. Дело в том, что большинство людей во время этого стоят слегка склонившись и вытянув вперед руки, что не является удобной позой. При этом напрягаются межпозвоночные диски грудного отдела, что может привести к болям между лопатками. Следует ставить одну ногу, согнутую в колене, на стул. Также важно экономить моющее средство, чтобы снизить риск попадания канцерогенов в организм. Для лучшего результата можно замачивать посуду, не позволять ей подсыхать, и пользоваться только водой, содой и лимонной кислотой.
Губки следует менять раз в 5-7 дней, а при наличии большого количества жильцов в доме делать это нужно чаще. В них развиваются вредоносные микроорганизмы. В чистке нуждаются также раковина и прилегающие к ней поверхности, но использовать для этого можно уксус с водой или соль.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:38