Специалисты назвали главные ошибки, которые совершают люди во время мытья посуды





При ручном мытье посуды ноги должны ощущать опору, чтобы позвоночник не повреждался. Дело в том, что большинство людей во время этого стоят слегка склонившись и вытянув вперед руки, что не является удобной позой. При этом напрягаются межпозвоночные диски грудного отдела, что может привести к болям между лопатками. Следует ставить одну ногу, согнутую в колене, на стул. Также важно экономить моющее средство, чтобы снизить риск попадания канцерогенов в организм. Для лучшего результата можно замачивать посуду, не позволять ей подсыхать, и пользоваться только водой, содой и лимонной кислотой.Губки следует менять раз в 5-7 дней, а при наличии большого количества жильцов в доме делать это нужно чаще. В них развиваются вредоносные микроорганизмы. В чистке нуждаются также раковина и прилегающие к ней поверхности, но использовать для этого можно уксус с водой или соль.