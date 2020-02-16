Иосиф Пригожин о новом фото с Валерией: «Слюни не могу подобрать»

После долгих лет совместной жизни с артисткой бизнесмен не перестает радоваться и удивляться. Это подчеркивает один из последних снимков Иосифа Пригожина, где он запечатлен вместе с женой. Избранник Валерии остался в восторге от совместного фото и написал, что, глядя на певицу он «не может слюни подобрать». Затем музыкальный деятель предложил фолловерам придумать собственные варианты названия, а многие из них отличились особой креативностью.В комментариях одни поклонники хотели назвать кадр «Во все тяжкие» или «Сонька Золотая ручка с подельником», а другие – «Клайд и Бони». При этом большинство юзеров остались под впечатлением от яркого сюжета и были щедры на комплименты в адрес семейной пары.