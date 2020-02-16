Moto G Power выйдет в упрощенной версии
Новый Moto G Power с аккумулятором на 5000 мАч дебютировал не так давно, а разработчики уже сообщили о том, что готовятся выпустить на рынок его более упрощенную версию. Некоторые сведения о новой разработке появились на портале таиландского регулятора вещания и телекоммуникаций.
Презентованный Moto G Power оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 665, фронтальной камерой на 16 Мп и тройной камерой с модулями на 16, 8 и 2 Мп. Девайс получил дисплей Max Vision на 6,4 дюйма, 4 Гбайт ОЗУ и накопитель на 64 Гбайт. Новая версия может выйти на рынок как Moto G8 Power Lite. Информации о технических характеристиках разрабатываемого устройства пока нет.
Ожидается, что девайс получит такую же мощную батарею на 500 мАч. Это будет аппарат среднего уровня, который функционирует исключительно в сети 4G. Дебют упрощенной версии Moto G Power может состояться уже весной. Она получит иную конфигурацию камер и другой процессор.
Презентованный Moto G Power оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 665, фронтальной камерой на 16 Мп и тройной камерой с модулями на 16, 8 и 2 Мп. Девайс получил дисплей Max Vision на 6,4 дюйма, 4 Гбайт ОЗУ и накопитель на 64 Гбайт. Новая версия может выйти на рынок как Moto G8 Power Lite. Информации о технических характеристиках разрабатываемого устройства пока нет.
Ожидается, что девайс получит такую же мощную батарею на 500 мАч. Это будет аппарат среднего уровня, который функционирует исключительно в сети 4G. Дебют упрощенной версии Moto G Power может состояться уже весной. Она получит иную конфигурацию камер и другой процессор.
Технологии
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 14:53