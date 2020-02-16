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Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко заговорила о работе в эскорте

Звезда скандального телевизионного проекта «Дом-2» Алеся Семеренко прокомментировала слухи о своем прошлом. В частности девушка рассказала о слухах, что она якобы торговала своим телом.

Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко заговорила о работе в эскорте

Еще в прошлом году Алеся Семеренко оказалось в самом центре скандала, связанного с оказанием эскорт-услуг. Так, начали говорить о девушке, после того, как она одержала победу в конкурсе «Мисс-Москва». Девушка рассказала, что о ней начали говорить всякие гадости подчеркивая, что занимается интимом за деньги она чуть-ли не с 16 лет и ее можно купить за обычный коктейль в ночном клубе. Однако Алеся сказала, что после появления подобной информации в Сети не стала ее никак комментировать, потому что ее первая близость с мужчиной случилась в 23 года.

Также Алеся подчеркивает, что совсем не понимает откуда вообще взялась такого рода информация, ведь она честная девушка, и хотя о ней писали, что она в Китае заработала на квартиру с помощью эскорта, Алеся Семеренко отметила, что это неправда и никак не может понять, а откуда вообще берутся подобные слухи.


Таким образом, звезда проекта «Дом-2» Алеся Семеренко заверила, что эскортом никогда не занималась.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:49

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