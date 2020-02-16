Учёные рассказали, как бороться с повышенным аппетитом





Многие люди из собственного опыта знают, что придерживаться диеты зимой гораздо сложнее. Погодный фактор оказывает влияние, отчего сбросить лишние килограммы трудно, а вот набрать новые можно очень легко. Это происходит из-за необходимости согреваться. Организм расходует ресурсы сильнее, постоянно требуя их компенсации.Именно по этой причине не нужно садиться на строгие диеты, так как они не принесут пользы, а наоборот, внутренний резерв возрастёт вместе с массой. Если человек желает не допустить набора веса, он должен в первую очередь отказаться от продуктов, не являющихся основой рациона, например, булочек, сладостей и напитков, содержащих сахар. Они быстро насыщают, но этот эффект кратковременный, уже вскоре снова просыпается аппетит, а люди начинают есть уже лишнюю пищу, которая не идёт на пользу, а лишь компенсирует энергию, затраченную на переваривание предыдущей порции. При этом она не может полноценно согреть человека.Учёные советуют делать перекусы не жирными, но калорийными продуктами. Они пополнят запас энергии, но не приведут к набору массы. В этой группе лучшими являются фрукты, а также зелень и овощи.