АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Учёные рассказали, как бороться с повышенным аппетитом

Многие люди в зимний период набирают вес в связи с действием природных факторов. Учёные рассказали, как бороться с повышенным аппетитом и не набирать вес при наступлении холодов.
Учёные рассказали, как бороться с повышенным аппетитом

Многие люди из собственного опыта знают, что придерживаться диеты зимой гораздо сложнее. Погодный фактор оказывает влияние, отчего сбросить лишние килограммы трудно, а вот набрать новые можно очень легко. Это происходит из-за необходимости согреваться. Организм расходует ресурсы сильнее, постоянно требуя их компенсации.

Именно по этой причине не нужно садиться на строгие диеты, так как они не принесут пользы, а наоборот, внутренний резерв возрастёт вместе с массой. Если человек желает не допустить набора веса, он должен в первую очередь отказаться от продуктов, не являющихся основой рациона, например, булочек, сладостей и напитков, содержащих сахар. Они быстро насыщают, но этот эффект кратковременный, уже вскоре снова просыпается аппетит, а люди начинают есть уже лишнюю пищу, которая не идёт на пользу, а лишь компенсирует энергию, затраченную на переваривание предыдущей порции. При этом она не может полноценно согреть человека.

Учёные советуют делать перекусы не жирными, но калорийными продуктами. Они пополнят запас энергии, но не приведут к набору массы. В этой группе лучшими являются фрукты, а также зелень и овощи.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Крутой в честь 86-летия матери рассказал о самом первом детском…
Родственница Надежды Кадышевой Светлана рассказала, что певица тяжело переживала смерть…
Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в…
Глеб Самойлов не общается с братом Вадимом после распада "Агаты…
В Китае стартовали продажи клона Apple iPhone X - Little Pepper…
Названы самые безопасные способы выведения лишней жидкости из…
Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские…
Стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Citroen C5…
Сергей Глушко впервые привел брата Александра на…
В США создали «антишпионский» браслет, заглушающий все микрофоны…
«Фигурка о-ля-ля»: Александр Васильев оценил внешний вид Валерии в…
Suzuki презентовала 7-местный кроссовер…
Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в…
В Сызрани мужчина с сильным кровотечением дождался помощи от врача на вторые сутки после…
Евгений Петросян после смены имиджа стал выглядеть моложе на 20…
Составлен ТОП-5 лучших 7-местных кроссоверов на рынке…
Элтон Джон прервал концерт в Новой Зеландии из-за…
Медики назвали самые главные причины возникновения боли в…
Анастасия Волочкова вызвала стилиста на дом ночью ради срочного…
Поклонники о внешнем виде Ларисы Долиной: «Перекосило из-за…
Ирина Круг показала видео выступления повзрослевшего сына Александра Круга в…
Фотошпионы сняли "заряженную" версию Porsche Cayenne Coupe…
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина впервые встали на горные…
Медики рассказали о продуктах, способствующих снижению процента жира в теле…
Агния Кузнецова крестила 3-месячного сына от Максима…
Гипноз помог Кейт Миддлтон избавиться от боли во время третьих…
«Жен бесплатных не бывает»: Сергей Шнуров отреагировал на слова протоирея…
Porsche Macan может остаться без бензинового…
Просмотреть все новости