Медики назвали болезни органов, которые могут отображаться на лице человека





Припухлость в области глаз и отеки могут говорить о том, что щитовидная железа не справляется со своими обязанностями. Также есть вероятность, что у человека развивается почечная недостаточность. Дергающееся веко на протяжении длительного периода времени становится сигналом о низком уровне магния, что опасно для состояния сердца и сосудов. Поперечные морщины на лбу, которые проявились неожиданно, могут свидетельствовать о нарушении работы ЖКТ.Вертикальные морщины на переносице становятся вероятным признаком наличия проблем с печенью и желчным пузырем.