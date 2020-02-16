Звезда «Дом-2» Илья Яббаров проговорился про беременность Анастасии Голд





Участник проекта «Дом-2» Илья Яббаров в очередной раз готовится стать папой. О радостном для себя событии мужчина сообщил своей матери Людмиле Михайловне, которая приехала на празднование дня рождения своего внука. Видимо, Илья Яббаров был уверен, что в тот момент, когда он об этом говорил, камеры не снимают его. Яббаров отметил, что о предстоящем пополнении знает ограниченное количество людей.Яббаров не скрывал своего восторга, а вот его мама напротив даже изменилась в лице и видимо этой новости не сильно обрадовалась, так как выразила надежду, что сын все-таки шутит. Скорее всего, потому что у Ильи Яббарова уже есть трое детей за периметром, которым он никак не помогает. Известно, что у него за воротами два сына и одна дочь, но отношения с ними он никак не поддерживает.Пока Илья Яббаров озвучивал эту новость, Анастасия Голд играла с Богданом. А вот когда пара сообщит о событии в коллективе - пока неизвестно.