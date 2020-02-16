Любовь Успенская и другие российские знаменитости, конфликтующие со своими детьми

Недавно поклонники Любови Успенской узнали подробности ее взаимоотношений с дочерью, которая на одном из ток-шоу рассказала, как родительница запирала ее дома и даже душила. Сама артистка отметила, что лживые показания довели ее до прединсультного состояния. Звезда подчеркнула, что оплачивала все прихоти наследницы, а в семье все было прекрасно до того, как 1,5 года назад Татьяна Плаксина упала с велосипеда и сильно пострадала. Сейчас дочь Успенской не желает жить с матерью, отправившись к отцу в США. При этом домработница звезды заявила, что певица всегда с любовью относилась к ребенку и заботилась о его счастье, но для Плаксиной это казалось надзором и ограничением свободы.Художник Никас Сафронов имеет пять сыновей, но наиболее известным из них стал 29-летний пианист Лука Сафронов-Затравкин. Он является обладателем множества наград, но публика узнала о нем лишь после того, как он насмерть сбил женщину на авто. Следствие доказало его невиновность, но поводом для разговоров стал лишний вес музыканта. При этом многие стали посмеиваться в Сети над Сафроновым, который в итоге посоветовал сыну отправиться на лечение. Однако в своем микроблоге Лука Сафронов-Затравкин демонстрирует полное удовлетворение своим внешним видом и образом жизни.Дочь теннисиста Евгения Кафельникова некоторое время назад рассказывала, что отец ее не понимал, из-за чего она принимала запрещенные препараты и лечилась в клинике. Алеся Кафельникова в 14 лет начала карьеру модели, а некоторое время не общалась со своим отцом, поскольку считала, что он разочаровался в ней. Она хотела приходить к родителю с результатами и достижениями, чтобы он ею гордился. Лишь недавно она смогла наладить отношения с близким человеком.