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Любовь Успенская и другие российские знаменитости, конфликтующие со своими детьми

Поклонники российских знаменитостей не раз замечали, что их личная жизнь ничем не отличается от того, как живет обычный человек. Иногда они тоже не могут найти общий язык со своими детьми, что выливается в конфликты.

Недавно поклонники Любови Успенской узнали подробности ее взаимоотношений с дочерью, которая на одном из ток-шоу рассказала, как родительница запирала ее дома и даже душила. Сама артистка отметила, что лживые показания довели ее до прединсультного состояния. Звезда подчеркнула, что оплачивала все прихоти наследницы, а в семье все было прекрасно до того, как 1,5 года назад Татьяна Плаксина упала с велосипеда и сильно пострадала. Сейчас дочь Успенской не желает жить с матерью, отправившись к отцу в США. При этом домработница звезды заявила, что певица всегда с любовью относилась к ребенку и заботилась о его счастье, но для Плаксиной это казалось надзором и ограничением свободы.

Художник Никас Сафронов имеет пять сыновей, но наиболее известным из них стал 29-летний пианист Лука Сафронов-Затравкин. Он является обладателем множества наград, но публика узнала о нем лишь после того, как он насмерть сбил женщину на авто. Следствие доказало его невиновность, но поводом для разговоров стал лишний вес музыканта. При этом многие стали посмеиваться в Сети над Сафроновым, который в итоге посоветовал сыну отправиться на лечение. Однако в своем микроблоге Лука Сафронов-Затравкин демонстрирует полное удовлетворение своим внешним видом и образом жизни.

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова некоторое время назад рассказывала, что отец ее не понимал, из-за чего она принимала запрещенные препараты и лечилась в клинике. Алеся Кафельникова в 14 лет начала карьеру модели, а некоторое время не общалась со своим отцом, поскольку считала, что он разочаровался в ней. Она хотела приходить к родителю с результатами и достижениями, чтобы он ею гордился. Лишь недавно она смогла наладить отношения с близким человеком.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:43

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