Всплыл компромат, из-за которого звезды "Дом-2" Андрей Шабарин и Роза Райсон покинули проект





То, что Розалия Райсон и Андрей Шабарин покидают проект - стало для всех сюрпризом. В итоге все стало на свои места лишь после того, как один из редакторов программы “Бородина против Бузовой” в личном блоге в stories написала о наличии компромата на Розалию Райсон.Так, зрители пришли к выводу, что Розалия могла испугаться и решила, что ей будет проще уйти, чем продолжать принимать участие в шоу. Скорее всего, молодая семья постановила, что они опять могут стать темой для обсуждения.О каком именно компромате идет речь - пока неизвестно. Есть несколько версий по этому поводу. А именно, организаторы шоу узнали, что истинный возраст Розалии Райсон далеко не 20-ть и даже не 30-ть лет. Также, возможно, подтвердилась информация о том, что до участия в проекте “Дом-2” Розалия Райсон подрабатывала в эскорте.