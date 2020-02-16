АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Всплыл компромат, из-за которого звезды "Дом-2" Андрей Шабарин и Роза Райсон покинули проект

Стало известно, почему звездная пара проекта “Дом-2” Розалия Райсон и Андрей Шабарин настолько быстро ушли за ворота. Выяснилось, что появился некий компромат, из-за которого у девушки просто не было другого выхода и было нужно покинуть телестройку ради личного блага.

Всплыл компромат, из-за которого звезды "Дом-2" Андрей Шабарин и Роза Райсон покинули проект

То, что Розалия Райсон и Андрей Шабарин покидают проект - стало для всех сюрпризом. В итоге все стало на свои места лишь после того, как один из редакторов программы “Бородина против Бузовой” в личном блоге в stories написала о наличии компромата на Розалию Райсон.

Так, зрители пришли к выводу, что Розалия могла испугаться и решила, что ей будет проще уйти, чем продолжать принимать участие в шоу. Скорее всего, молодая семья постановила, что они опять могут стать темой для обсуждения.


О каком именно компромате идет речь - пока неизвестно. Есть несколько версий по этому поводу. А именно, организаторы шоу узнали, что истинный возраст Розалии Райсон далеко не 20-ть и даже не 30-ть лет. Также, возможно, подтвердилась информация о том, что до участия в проекте “Дом-2” Розалия Райсон подрабатывала в эскорте.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Крутой в честь 86-летия матери рассказал о самом первом детском…
Родственница Надежды Кадышевой Светлана рассказала, что певица тяжело переживала смерть…
Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в…
Глеб Самойлов не общается с братом Вадимом после распада "Агаты…
В Китае стартовали продажи клона Apple iPhone X - Little Pepper…
Названы самые безопасные способы выведения лишней жидкости из…
Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские…
Стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Citroen C5…
Сергей Глушко впервые привел брата Александра на…
В США создали «антишпионский» браслет, заглушающий все микрофоны…
«Фигурка о-ля-ля»: Александр Васильев оценил внешний вид Валерии в…
Suzuki презентовала 7-местный кроссовер…
Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в…
В Сызрани мужчина с сильным кровотечением дождался помощи от врача на вторые сутки после…
Евгений Петросян после смены имиджа стал выглядеть моложе на 20…
Составлен ТОП-5 лучших 7-местных кроссоверов на рынке…
Элтон Джон прервал концерт в Новой Зеландии из-за…
Медики назвали самые главные причины возникновения боли в…
Анастасия Волочкова вызвала стилиста на дом ночью ради срочного…
Поклонники о внешнем виде Ларисы Долиной: «Перекосило из-за…
Ирина Круг показала видео выступления повзрослевшего сына Александра Круга в…
Фотошпионы сняли "заряженную" версию Porsche Cayenne Coupe…
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина впервые встали на горные…
Медики рассказали о продуктах, способствующих снижению процента жира в теле…
Агния Кузнецова крестила 3-месячного сына от Максима…
Гипноз помог Кейт Миддлтон избавиться от боли во время третьих…
«Жен бесплатных не бывает»: Сергей Шнуров отреагировал на слова протоирея…
Porsche Macan может остаться без бензинового…
Просмотреть все новости