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"Гражданский муж, друзья-мужчины и влюбленный британец": Раскрыты личные тайны именинницы Любови Толкалиной

В воскресенье 16 февраля отмечает свой день рождения одна из самых талантливых, красивых и эффектных актрис российского театра и кино Любовь Толкалина. Звезде исполняется 42 года. В честь праздника журналисты раскрыли некоторые личные тайны именинницы, вспомнив о ее гражданском муже, друзьях-мужчинах и влюбленном британце.
"Гражданский муж, друзья-мужчины и влюбленный британец": Раскрыты личные тайны именинницы Любови Толкалиной

Любовь Толкалина познакомилась с Егором Кончаловским во время учебы во ВГИКе. Ей тогда было 17, а ему - 30 лет. Он встречался с подругой будущей знаменитости, которая и представила своих друзей друг другу. К моменту второй встречи Кончаловский был свободен от обязательств, но Любовь Толкалину узнал не сразу. Артистка заметно прибавила в весе. Галантный кавалер пригласил даму на ужин, который едва не сорвался. Актриса-студентка с трудом втиснулась в узкое платье и оно разошлось на спине. О конфузе Толкалина рассказала кавалеру, который отвез ее к себе домой и переодел в собственные вещи. Это было начало отношений, которые продолжались целых 12 лет. В 2001 году артистка родила любимому дочь, однако в загс они после этого не пошли. В 2017 году пара объявила о расставания. Тогда же стало известно, что они не живут вместе уже 8 лет. Свой разрыв гражданские супруги скрывали от общественности. О причинах произошедшего никто из бывших влюбленных не рассказывает, но оба заявляют, что им удалось сохранить теплые отношения.

После расставания с Егором Кончаловским Любови Толкалиной приписывали множество романов. Стоило ей только появиться на публике в сопровождении какого-либо спутника-мужчины, как сразу появлялись слухи о романе. Артистку подозревали в отношениях с Алексеем Макаровым, но они оказались лишь партнерами по фильму «Девочки не сдаются». В 2018 году поклонники предположили, что у актрисы связь с Борисом Гребенщиковым. В реальности оказалось, что они уже много лет просто дружат. Не подтвердились слухи и о связи Толкалиной с британским телеведущим Джоном Уорреном.

Впрочем, сердце знаменитой артистки действительно покорил британец. Избраннику актрисы Саймону Бассу 53 года, он известный музыкант. Дочь Мария говорит, что он очень позитивный и веселый человек, часто играет свои композиции для Любови Толкалиной. Музыка любимого приводит ее в восторг.

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ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 14:23

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