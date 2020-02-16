Максим Дунаевский и Марина Рождественская после развода не могут поделить элитную недвижимость
Максим Дунаевский и его 7-я жена Марина Рождественская развелись в 2019 году. Тем не менее бывшие супруги до сих пор не могут поделить элитную недвижимость.
Между знаменитостями возникли серьезные противоречия в данном вопросе, поскольку они никак не могут прийти к взаимопониманию и поделить совместно нажитое имущество. По словам Максима Дунаевского, развод с супругой оказался довольно сложным, однако они смогли сохранить уважение друг к другу. Тем не менее главной проблемой на пути к разделению недвижимости стал роскошный загородный дом почти за 2 млн долларов. Как объяснил 75-летний музыкант, ситуация действительно непростая, так как разделить все пополам невозможно.
Артист не знает, кто в итоге получит апартаменты, однако продавать его ни он, ни Марина Рождественская не собираются. При этом у композитора есть другой вариант – он планирует купить другую недвижимость и договориться с экс-избранницей. «Мы с Мариной нормально общаемся, надеюсь, сумеем договориться, чтобы все были довольны», - отметил Дунаевский.
Между знаменитостями возникли серьезные противоречия в данном вопросе, поскольку они никак не могут прийти к взаимопониманию и поделить совместно нажитое имущество. По словам Максима Дунаевского, развод с супругой оказался довольно сложным, однако они смогли сохранить уважение друг к другу. Тем не менее главной проблемой на пути к разделению недвижимости стал роскошный загородный дом почти за 2 млн долларов. Как объяснил 75-летний музыкант, ситуация действительно непростая, так как разделить все пополам невозможно.
Артист не знает, кто в итоге получит апартаменты, однако продавать его ни он, ни Марина Рождественская не собираются. При этом у композитора есть другой вариант – он планирует купить другую недвижимость и договориться с экс-избранницей. «Мы с Мариной нормально общаемся, надеюсь, сумеем договориться, чтобы все были довольны», - отметил Дунаевский.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:16