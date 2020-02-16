Митя Фомин оплатил пластическую операцию сестры Светланы





Стало известно, что сестра Мити Фомина провела процедуру SMAS-лифтинга благодаря поддержке своего знаменитого брата. В социальных сетях появилась фотография из клиники, на которой артист позирует вместе с медсестрой и родственницей, на подбородке которой видны поддерживающие повязки. Услуги пластического хирурга Марии Егоровой обошлись певцу в 500 тысяч рублей, но его сестра была полностью довольна результатом.Специалист считает, что у сестры Мити Фомина хорошая генетика, поэтому восстановление пройдет успешно. Пользователи Сети при этом считают, что можно было отказаться от настолько радикальных мер и улучшить внешность с помощью спорта и правильного питания.