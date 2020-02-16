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Беременная звезда “Дом-2” Саша Черно подхватила опасную инфекцию

Иммунная система звезды скандального телевизионного проекта “Дом-2” Саши Черно очень ослаблена. Она вновь подхватила инфекцию и это уже четвертый раз с того момента, как она узнала, что находится в положении. В итоге девушка очень сильно переживает за своего будущего малыша.

Беременная звезда “Дом-2” Саша Черно подхватила опасную инфекцию

Саша Черно опять заболела. Известно, что срок у нее пока не совсем большой, а вирусы постоянно одолевают будущую маму, что говорит о слабом иммунитете. В своем личном блоге она рассказала, что заболела уже в четвертый раз, а это значит, что болеет она примерно раз в месяц.

Ко всему подкашивает Сашу Черно и тот факт, что она постоянно вздорит со своим супругом Иосифом Оганесяном. Так, девушка рассказывала, что в день, когда они отнесли заявление на развод у нее было очень плохое самочувствие. Черно отметила, что все проблемы со здоровьем чаще всего начинаются из-за нервов.


На данный момент Саша Черно и Иосиф Оганесян немного угомонились, но пока не отказались окончательно от идеи развестись. Тем более, что немного ранее Иосиф Оганесян в очередной раз повел себя неподобающим образом, а после начал каяться и просить прощения в личном блоге.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:08

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