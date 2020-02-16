АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Психологи рассказали о 5 вещах, помогающих улучшить физическое и эмоциональное самочувствие

Психологи перечислили 5 вещей, которые можно осуществить для лучшего физического и эмоционального самочувствия. Это может быть осуществление загаданного желания или приятный вечер, проведённый в компании друзей.

Недавно отмечался Всемирный день борьбы с раком. Это отличный повод для проявления заботы о личном здоровье. Для этого необходимо записать на приём к конкретному специалисту и пройти осмотр, поскольку большинство заболеваний можно быстрее вылечить, если обнаружить на ранней стадии и не запускать. Психологи утверждают, что благодарность улучшает физическое и эмоциональное состояние, достаточно лишь чаще проявлять это чувство. Если ежедневно записывать в блокнот хотя бы три повода для выражения признательности, можно улучшить настроение и осознать маленькие, незаметные, но значительные вещи в жизни.

Можно начать осуществлять желания, загаданные в новогоднюю ночь: посещение бассейна, активное занятие спортом, освоение нового ремесла или иностранного языка. Чтобы всё получилось, главное регулярность и настойчивость. А для лучшей мотивации можно подобрать команду единомышленников. Для освоения новых горизонтов стоит уделить внимание поэтическим вечерам или театральным импровизациям, которые отлично подходят для замечательного вечера в кругу друзей. Также никогда не поздно начать заботиться об окружающей среде. Можно постараться уменьшить использование пластиковых пакетов и посуды, поддерживать бренды, заботящиеся об экологии, посещать фестивали, посвящённые этой теме.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Крутой в честь 86-летия матери рассказал о самом первом детском…
Родственница Надежды Кадышевой Светлана рассказала, что певица тяжело переживала смерть…
Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в…
Глеб Самойлов не общается с братом Вадимом после распада "Агаты…
В Китае стартовали продажи клона Apple iPhone X - Little Pepper…
Названы самые безопасные способы выведения лишней жидкости из…
Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские…
Стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Citroen C5…
Сергей Глушко впервые привел брата Александра на…
В США создали «антишпионский» браслет, заглушающий все микрофоны…
«Фигурка о-ля-ля»: Александр Васильев оценил внешний вид Валерии в…
Suzuki презентовала 7-местный кроссовер…
Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в…
В Сызрани мужчина с сильным кровотечением дождался помощи от врача на вторые сутки после…
Евгений Петросян после смены имиджа стал выглядеть моложе на 20…
Составлен ТОП-5 лучших 7-местных кроссоверов на рынке…
Элтон Джон прервал концерт в Новой Зеландии из-за…
Медики назвали самые главные причины возникновения боли в…
Анастасия Волочкова вызвала стилиста на дом ночью ради срочного…
Поклонники о внешнем виде Ларисы Долиной: «Перекосило из-за…
Ирина Круг показала видео выступления повзрослевшего сына Александра Круга в…
Фотошпионы сняли "заряженную" версию Porsche Cayenne Coupe…
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина впервые встали на горные…
Медики рассказали о продуктах, способствующих снижению процента жира в теле…
Агния Кузнецова крестила 3-месячного сына от Максима…
Гипноз помог Кейт Миддлтон избавиться от боли во время третьих…
«Жен бесплатных не бывает»: Сергей Шнуров отреагировал на слова протоирея…
Porsche Macan может остаться без бензинового…
Просмотреть все новости