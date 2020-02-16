Психологи рассказали о 5 вещах, помогающих улучшить физическое и эмоциональное самочувствие





Недавно отмечался Всемирный день борьбы с раком. Это отличный повод для проявления заботы о личном здоровье. Для этого необходимо записать на приём к конкретному специалисту и пройти осмотр, поскольку большинство заболеваний можно быстрее вылечить, если обнаружить на ранней стадии и не запускать. Психологи утверждают, что благодарность улучшает физическое и эмоциональное состояние, достаточно лишь чаще проявлять это чувство. Если ежедневно записывать в блокнот хотя бы три повода для выражения признательности, можно улучшить настроение и осознать маленькие, незаметные, но значительные вещи в жизни.Можно начать осуществлять желания, загаданные в новогоднюю ночь: посещение бассейна, активное занятие спортом, освоение нового ремесла или иностранного языка. Чтобы всё получилось, главное регулярность и настойчивость. А для лучшей мотивации можно подобрать команду единомышленников. Для освоения новых горизонтов стоит уделить внимание поэтическим вечерам или театральным импровизациям, которые отлично подходят для замечательного вечера в кругу друзей. Также никогда не поздно начать заботиться об окружающей среде. Можно постараться уменьшить использование пластиковых пакетов и посуды, поддерживать бренды, заботящиеся об экологии, посещать фестивали, посвящённые этой теме.