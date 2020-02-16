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В Мексике ученые нашли зубы самой страшной акулы в истории

В Юкатане ученые нашли зубы самой страшной акулы в истории – мегалодона. Исследователи доказали, что часть современной Мексики когда-то была затоплена.

В ходе работы экспертами выявлены зубы нескольких видов древних акул, которые находились в стенах воронки, образовавшейся вследствие обрушения свода известняковой пещеры Хос. Она находится недалеко от города Мериды, основанного в XVI веке на месте, где размещается внушительный кратер. Существовало предположение, что эта местность миллионы лет назад была затоплена, а недавняя находка подтвердила это. Исследователь Кай Нит Вильчес Сапата и Эрик Соса Родригес нашли 13 зубов, принадлежащим акуле-мако и пилоносной акуле. Также ученые нашли останки мегалодона, обитавшего на планете около 2,5 млн лет назад.

Примечательно, что в пещере находились человеческие останки, предположительно, подростка. Ученые уверены, что в древности люди знали, что в этой части Мексики водятся акулы, а во множестве воронок, ставших последствием обвала пещер, до сих пор могут храниться останки древних существ.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:47

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