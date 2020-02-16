Ирину Дубцову расстроило поведение нового избранника в день ее 38-летия
Ирина Дубцова пожаловалась подписчикам на поведение нового избранника. Оказалось, что он забыл поздравить певицу с 38-летием в Instagram.
По словам артистки, перед ее днем рождения все пошло не по плану, поскольку самый шикарный букет она получила от бывшего возлюбленного своей приятельницы. Дорогое украшение Ирине Дубцовой подарил не поклонник, а девушка. При этом человек, чьё поздравление так ждала знаменитость, ее проигнорировал. Как сказала 38-летняя звезда шоу-бизнеса, мужчина посмотрел все ее Stories, но ничего не написал. По подозрениям любимицы публики, в этом виноват период ретроградного Меркурия, являющегося страшным сном для астрологов.
Тем не менее личность мужчины, чьим поведением Дубцова недовольна, она оставила в секрете. Недавно певица отмечала, что влюблена, но никаких других подробностей относительно личной жизни не называла. Свой праздник представительница эстрады провела в ресторане-караоке. На торжество исполнительница пригласила самых близких друзей, среди которых были замечены Ольга Орлова и Андрей Малахов.
Настроение артистки испортили события минувшей недели, так как она потеряла свою собаку по кличке Буся, которую очень любила. Звезда отдала домашнего питомца в клинику, однако ветеринары ничем не смогли ему помочь.
По словам артистки, перед ее днем рождения все пошло не по плану, поскольку самый шикарный букет она получила от бывшего возлюбленного своей приятельницы. Дорогое украшение Ирине Дубцовой подарил не поклонник, а девушка. При этом человек, чьё поздравление так ждала знаменитость, ее проигнорировал. Как сказала 38-летняя звезда шоу-бизнеса, мужчина посмотрел все ее Stories, но ничего не написал. По подозрениям любимицы публики, в этом виноват период ретроградного Меркурия, являющегося страшным сном для астрологов.
Тем не менее личность мужчины, чьим поведением Дубцова недовольна, она оставила в секрете. Недавно певица отмечала, что влюблена, но никаких других подробностей относительно личной жизни не называла. Свой праздник представительница эстрады провела в ресторане-караоке. На торжество исполнительница пригласила самых близких друзей, среди которых были замечены Ольга Орлова и Андрей Малахов.
Настроение артистки испортили события минувшей недели, так как она потеряла свою собаку по кличке Буся, которую очень любила. Звезда отдала домашнего питомца в клинику, однако ветеринары ничем не смогли ему помочь.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:38