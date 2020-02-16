Наталья Штурм рассказала о романтических отношениях с миллиардером Романом Абрамовичем
Популярная российская певица Наталья Штурм рассказала о романтических отношениях с миллиардером Романом Абрамовичем в программе «Секрет на миллион». Как оказалось, знаменитая исполнительница и будущий предприниматель получали знания в одной московской школе.
Наталья Штурм училась в классе с театральным уклоном, а Роман Абрамович - в обычном. Творческие ученики считали себя элитой учебного заведения и не обращали внимания на «простых смертных». По словам певицы, она не замечала и не воспринимала своего школьного кавалера. Между тем будущий миллиардер испытывал к Наталье Штурм романтические чувства. Он пытался ее обнять, однако она продолжала держать дистанцию, предпочитая сохранить дружбу. Во время учебы Абрамович легко решал математические задачи и нередко помогал предмету своего воздыхания. Она с удовольствием принимала его помощь.
Когда Наталья Штурм и Роман Абрамович стали взрослыми и знаменитыми, их фотографии оказались рядом на доске почета. Правда, позже снимок с артисткой убрали, дабы миллиардер не подумал ничего лишнего. Певица на это не обижается. По ее словам, он действительно сделал для родной школы очень много, например, оборудовал компьютерный класс.
Наталья Штурм училась в классе с театральным уклоном, а Роман Абрамович - в обычном. Творческие ученики считали себя элитой учебного заведения и не обращали внимания на «простых смертных». По словам певицы, она не замечала и не воспринимала своего школьного кавалера. Между тем будущий миллиардер испытывал к Наталье Штурм романтические чувства. Он пытался ее обнять, однако она продолжала держать дистанцию, предпочитая сохранить дружбу. Во время учебы Абрамович легко решал математические задачи и нередко помогал предмету своего воздыхания. Она с удовольствием принимала его помощь.
Когда Наталья Штурм и Роман Абрамович стали взрослыми и знаменитыми, их фотографии оказались рядом на доске почета. Правда, позже снимок с артисткой убрали, дабы миллиардер не подумал ничего лишнего. Певица на это не обижается. По ее словам, он действительно сделал для родной школы очень много, например, оборудовал компьютерный класс.
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 13:25