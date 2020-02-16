Наталья Штурм рассказала о романтических отношениях с миллиардером Романом Абрамовичем





Наталья Штурм училась в классе с театральным уклоном, а Роман Абрамович - в обычном. Творческие ученики считали себя элитой учебного заведения и не обращали внимания на «простых смертных». По словам певицы, она не замечала и не воспринимала своего школьного кавалера. Между тем будущий миллиардер испытывал к Наталье Штурм романтические чувства. Он пытался ее обнять, однако она продолжала держать дистанцию, предпочитая сохранить дружбу. Во время учебы Абрамович легко решал математические задачи и нередко помогал предмету своего воздыхания. Она с удовольствием принимала его помощь.Когда Наталья Штурм и Роман Абрамович стали взрослыми и знаменитыми, их фотографии оказались рядом на доске почета. Правда, позже снимок с артисткой убрали, дабы миллиардер не подумал ничего лишнего. Певица на это не обижается. По ее словам, он действительно сделал для родной школы очень много, например, оборудовал компьютерный класс.