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Медики назвали бесполезные методы профилактики ОРВИ

Медики назвали бесполезные методы профилактики ОРВИ. Многие люди продолжают верить в популярные мифы, а между тем они не могут помочь.

Употребление лимона и прием аскорбиновой кислоты не способствуют профилактике ОРВИ. Данные средства снижают угрозу возникновения заболевания у обычных людей всего на 4%. При этом у спортсменов риск действительно уменьшается примерно на 50%, но при условии, что они проводят регулярные тренировки. Помимо этого медики не согласны с эффективностью так называемых «антивирусных медальонов» с чесноком. Научных доказательств, что он может защитить человека от респираторного заболевания, нет. Не являются эффективным средством от подобных заболеваний и медицинские маски. Носить их здоровым людям нет необходимости. Доктора рекомендуют надевать их уже заболевшим пациентам, чтобы они не распространяли микробы.

Не подтвердили свою результативность и назальные мази, такие как оксолиновая. Подобные средства лишь раздражают слизистую. Лучше воспользоваться физраствором, который отлично промывает носовые пазухи. Многие уверены, что заболеть можно вследствие переохлаждения на улице, поэтому начинают излишне утепляться и даже отказываются от проветривания помещений. Медики утверждают, что заразиться можно только вследствие контакта с инфицированным человеком, а проветривания необходимо проводить каждый день.

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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 13:06

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