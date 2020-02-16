Медики рассказали о продуктах, провоцирующих выкидыш у беременных женщин





При беременности необходимо учитывать, в этот период рацион должен составляться так, чтобы будущая мама и её малыш не чувствовали себя голодными. Стоит отдавать предпочтение сбалансированному питанию и учитывать изменения вкусовых предпочтений, которые происходят из-за перемен в гормональном фоне организма. Однако стоит остерегаться некоторых продуктов из-за опасности выкидыша. Беременные зачастую хотят съесть мясо в сыром виде, поэтому выбирают в меню тартар или карпаччо. При его употреблении возможно заражение бактериями, провоцирующими инфекционные болезни крови, такие, как сальмонелла и токсоплазмоз. Будущим мама стоит отказаться от стейков с кровью и сырых морепродуктов, в том числе устриц.Рыба является одним из самых полезных продуктов, однако необходимо помнить, что некоторые её виды содержат большое количество ртути, а это может быть причиной задержки в развитии плода, повреждения мозга и даже выкидыша. Из-за этого лучше не употреблять во время вынашивания малыша блюда из тунца и королевской макрели, а также ограничить применение сырых яиц. Зачастую они используются во время приготовления майонеза или же крема. Однако сырые яйца могут содержать бактерии сальмонеллы, способные спровоцировать прерывание беременности. Также лучше ограничить употребление мясного ассорти и бекона. Они могут содержать листерии, проникающие в плаценту и инфицирующие ребенка, а также вызывающие заражение крови.