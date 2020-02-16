Ученые назвали странные защитные механизмы человеческого тела





Зевота не является признаком скуки или усталости, а организм использует эту уловку, чтобы стабилизировать умственные способности. Это также помогает при незначительном перегреве, что также негативно влияет на мышление. Чихание действительно способствует очищению носовых проходов от пыли, микробов и других раздражителей. Иногда организм использует это для быстрого сморкания, что часто приводит к нескольким чихам подряд. Потягивание помогает растянуть связки, наполнить мышцы кровью и подготовиться к движению, чем пользуются животные. “Мятая” кожа на ладонях и стопах помогает сцеплению со скользкой поверхностью в воде. Раздражение на резкие звуки передалась человеку от его предков-приматов, которые характеризуют их как опасность.“Мурашки” на коже появляются от испуга или холода, что тоже является эволюционной особенностью: шерсть, вставшая дыбом, лучше грела и помогала казаться крупнее перед хищником. Слезы помогают не только держать глаза в чистоте, но и легче переживать боль.