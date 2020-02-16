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Представители шоу Андрея Малахова опровергли информацию о съемках с участием дочери Заворотнюк

Ранее стало известно, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова появиться в студии шоу Андрея Малахова. Тем не менее представители программы опровергли данную информацию.
Представители шоу Андрея Малахова опровергли информацию о съемках с участием дочери Заворотнюк

Корреспонденты связались с директором многосерийного фильма «Моя прекрасная няня» Стасом Христовым и попросили прояснить сложившуюся ситуацию. Представитель Анастасии Заворотнюк заявил, что не в курсе событий и посоветовал за подробностями обратиться к Андрею Малахову. Однако дозвониться до телеведущего не удалось, из-за чего журналисты связались с шеф-редактором шоу «Прямой эфир». Как сказал Ермил Нечаев, он «не имеет понятия» о вероятном появлении Анны Стрюковой в студии передачи. Телевизионщик также добавил, что, если бы он владел какой-то информацией, то все равно бы ничего не сказал. Его коллега Екатерина Арман отказалась комментировать ситуацию.

Летом прошлого года в прессе появились слухи, что Заворотнюк страдает серьезным заболеванием. Сообщалось, что у актрисы 4-я стадия рака мозга. Долгое время семья артистки не делала заявлений по поводу ее состояния и лишь в октябре близкие подтвердили, что знаменитость борется с тяжелым недугом.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:00

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