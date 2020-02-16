Американские психологи назвали неоспоримые признаки лжи





По мнению психологов из США, к неоспоримым признакам лжи относится постоянное почесывание носа. Помимо этого на обман указывают чрезмерная жестикуляция, громкий голос и настойчивый тон. Ложь, по словам профильных специалистов, не дружит с улыбкой, при этом обманщик часто смотрит вверх и облизывает или сжимает губы. Также лжецы обожают бурно спорить и касаются области шеи. При этом мужчины часто поправляют галстук. Среди прочего обманщики обычно пытаются отвернуться всем телом, трогают глаза и прячут большие пальцы рук.Вывести лжеца на чистоту помогут конкретные вопросы. При этом психологи считают, что умение видеть неискренность собеседника позволяет сразу определить порядочность человека и понять, стоит ли тратить на него время.