Звезда “Дом-2” Татьяна Владимировна надеется, что ей с Ольгой Рапунцель поможет помириться психолог





Недавно Ольга Рапунцель и ее мама Татьяна Владимировна в очередной раз разругались. Дмитрий Дмитренко только обрадовался этому, ведь теща уже неделю к ним в дом не приходит. А вот на ее просьбу дать ей Василису хоть на денек, он и вовсе сказал, что раньше не сильно, то и нужен ей был ребенок, а поэтому он ей отказывает.В итоге Татьяна Владимировна уже всю себя извела из-за этого конфликта. Женщина заверяет, что разрешить ситуацию сможет помочь только психолог.Об этом Татьяна Владимировна рассказала в беседе с Ильей Яббаровым. Она отметила, что нужен опытный взгляд на эту ситуацию со стороны.Однако зрители утверждают, что у организаторов проекта средств не хватит, чтобы весь клан Рапунцель обеспечить психологической помощью, возможно, им и в дальнейшем придется в своих проблемах разбираться самостоятельно.