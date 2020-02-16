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Звезда “Дом-2” Татьяна Владимировна надеется, что ей с Ольгой Рапунцель поможет помириться психолог

Ссора между Татьяной Владимировной и Ольгой Рапунцель только начинает набирать свои обороты. В итоге мама Ольги постановила, что помочь разрешить ситуацию может только посторонний человек, а именно психолог.

Звезда “Дом-2” Татьяна Владимировна надеется, что ей с Ольгой Рапунцель поможет помириться психолог

Недавно Ольга Рапунцель и ее мама Татьяна Владимировна в очередной раз разругались. Дмитрий Дмитренко только обрадовался этому, ведь теща уже неделю к ним в дом не приходит. А вот на ее просьбу дать ей Василису хоть на денек, он и вовсе сказал, что раньше не сильно, то и нужен ей был ребенок, а поэтому он ей отказывает.

В итоге Татьяна Владимировна уже всю себя извела из-за этого конфликта. Женщина заверяет, что разрешить ситуацию сможет помочь только психолог.


Об этом Татьяна Владимировна рассказала в беседе с Ильей Яббаровым. Она отметила, что нужен опытный взгляд на эту ситуацию со стороны.
Однако зрители утверждают, что у организаторов проекта средств не хватит, чтобы весь клан Рапунцель обеспечить психологической помощью, возможно, им и в дальнейшем придется в своих проблемах разбираться самостоятельно.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:40

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