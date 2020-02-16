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Яна Поплавская раскритиковала слова Вадима Манукяна о пенсиях для российских звезд

Яна Поплавская в эфире программы «Место Встречи» на «НТВ» раскритиковала Вадима Манукяна. Актрисе не понравились его слова о пенсиях для российских звезд.
Яна Поплавская раскритиковала слова Вадима Манукяна о пенсиях для российских звезд

Как сказала знаменитость, она разочаровалась в эксперте комиссии по СМИ в ОП. Осуждение специалиста Яна Поплавская назвала хайпом и заступилась за своих коллег по творческому цеху. По словам представительницы отечественного шоу-бизнеса, актеры работают по 15 часов в сутки. Сама артистка занимается благотворительностью, ездит по регионам, но не распространяется об этом. Присутствующие гости в студии отметили, что звезды получают от государства разные выплаты. По их мнению, нельзя поощрять только столичных знаменитостей. Так, ранее телеведущая Елена Ханга говорила, что ее пособие составляет 23 тысячи рублей. Комик Регина Дубовицкая сетовала, что не является настолько известной, раз ей платят 15 тысяч рублей.

Некоторое время назад Вадим Манукян осудил артистов, «ноющих» о малых пенсиях. Как считает эксперт, выплаты нужно повышать обычным российским жителям.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:38

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