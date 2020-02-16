Ученые заявили о безопасности коронавируса для младенцев





В связи с быстрым распространением COVID-19 по планете ученые намеревались найти меры, сдерживающие эпидемию, но обнаружили странную закономерность. Оказалось, что новорожденные дети не могут заразиться коронавирусом почти в 100% случаев. Оказалось, что в Китае в период с 8 декабря по 6 февраля госпитализировали 9 детей с подозрением на недуг, но медики не уверены в диагнозе. Дело в том, что кашель, жар и другие симптомы могут быть признаками обычного сезонного гриппа. Осложнений не возникло ни в одном случае, а лечение прошло быстро. Ученые пришли к выводу, что дети лучше защищены от вируса по сравнению со взрослым населением. Не исключено, что инфекция попадает в их организм, но быстро погибает, поэтому врачи не замечают симптомов.Недавнее исследование показало, что коронавирус передается от матери к ребенку при родах или беременности, но никак себя не проявляет и может бесследно исчезнуть спустя несколько дней. На данный момент в Китае находятся почти 64 тысячи зараженных человек.