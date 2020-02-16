АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

«Фотошопу спасибо»: Телеведущую Ксению Собчак засмеяли за слова о естественной красоте

Знаменитая телеведущая Ксения Собчак выступила за естественную красоту и сказала, что в ее жизни нет места силикону. Такой пост светская львица разместила в личном аккаунте Instagram.

«Фотошопу спасибо»: Телеведущую Ксению Собчак засмеяли за слова о естественной красоте

Так, Ксения Собчак опубликовала в Сети новую фотографию. Она подписала портретный снимок, что у нее все свое, натуральное и нет никакого силикона.

После подобного заявления со стороны Ксении Собчак ее тут же принялись обсуждать. Некоторые фолловеры и вовсе постановили, что для этого снимка журналистка точно не побрезговала фотошопом.

У нее тут же принялись узнавать, а разве губы у нее натуральные. Также пользователи всемирной паутины отметили, что Собчак явно для этой публикации применила свотофильтры.


Тем не менее, были и те, кому снимок приглянулся. Преданные фанаты Ксении Собчак сказали, что она безумно красива, и подчеркнули, что тоже поддерживают естественное старение. Ко всему они отметили и то, что перекачанные лица выглядят весьма ужасающе. Помимо этого, пользователи соцсетей сказали и о том, что Ксения Собчак выразила весьма мудрую мысль.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Крутой в честь 86-летия матери рассказал о самом первом детском…
Родственница Надежды Кадышевой Светлана рассказала, что певица тяжело переживала смерть…
Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в…
Глеб Самойлов не общается с братом Вадимом после распада "Агаты…
В Китае стартовали продажи клона Apple iPhone X - Little Pepper…
Названы самые безопасные способы выведения лишней жидкости из…
Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские…
Стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Citroen C5…
Сергей Глушко впервые привел брата Александра на…
В США создали «антишпионский» браслет, заглушающий все микрофоны…
«Фигурка о-ля-ля»: Александр Васильев оценил внешний вид Валерии в…
Suzuki презентовала 7-местный кроссовер…
Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в…
В Сызрани мужчина с сильным кровотечением дождался помощи от врача на вторые сутки после…
Евгений Петросян после смены имиджа стал выглядеть моложе на 20…
Составлен ТОП-5 лучших 7-местных кроссоверов на рынке…
Элтон Джон прервал концерт в Новой Зеландии из-за…
Медики назвали самые главные причины возникновения боли в…
Анастасия Волочкова вызвала стилиста на дом ночью ради срочного…
Поклонники о внешнем виде Ларисы Долиной: «Перекосило из-за…
Ирина Круг показала видео выступления повзрослевшего сына Александра Круга в…
Фотошпионы сняли "заряженную" версию Porsche Cayenne Coupe…
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина впервые встали на горные…
Медики рассказали о продуктах, способствующих снижению процента жира в теле…
Агния Кузнецова крестила 3-месячного сына от Максима…
Гипноз помог Кейт Миддлтон избавиться от боли во время третьих…
«Жен бесплатных не бывает»: Сергей Шнуров отреагировал на слова протоирея…
Porsche Macan может остаться без бензинового…
Просмотреть все новости