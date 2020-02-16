«Фотошопу спасибо»: Телеведущую Ксению Собчак засмеяли за слова о естественной красоте





Так, Ксения Собчак опубликовала в Сети новую фотографию. Она подписала портретный снимок, что у нее все свое, натуральное и нет никакого силикона.После подобного заявления со стороны Ксении Собчак ее тут же принялись обсуждать. Некоторые фолловеры и вовсе постановили, что для этого снимка журналистка точно не побрезговала фотошопом.У нее тут же принялись узнавать, а разве губы у нее натуральные. Также пользователи всемирной паутины отметили, что Собчак явно для этой публикации применила свотофильтры.Тем не менее, были и те, кому снимок приглянулся. Преданные фанаты Ксении Собчак сказали, что она безумно красива, и подчеркнули, что тоже поддерживают естественное старение. Ко всему они отметили и то, что перекачанные лица выглядят весьма ужасающе. Помимо этого, пользователи соцсетей сказали и о том, что Ксения Собчак выразила весьма мудрую мысль.