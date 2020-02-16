Ученые: Витамин Е можно использовать при лечении больных ВИЧ
Международная команда ученых обнаружила, что употребление витамина E дает положительный эффект при лечении пациентов с ВИЧ. Исследование проводилось при содействии пациентов с воспалительным поражением печени.
Неалкогольный стеатогепатит, а именно воспалительное поражение печени, выявляется у 25% пациентов с ВИЧ. Постепенно этот орган разрушается под воздействием агрессивных клеток, что может привести к циррозу и даже раку. Медики отмечают, что в некоторых случаях подверженность недугу возникает из-за приема антиретровирусных препаратов. Они приводят к сбою в метаболизме, что влияет на жировые ткани печени. Ученые пришли к выводу, что остановить разрушительный процесс может витамин E.
Исследование проводилось с участием 27 добровольцев с ВИЧ, которые принимали витамин E в течение месяца. В результате медики заметили положительные изменения самочувствия пациентов.
Неалкогольный стеатогепатит, а именно воспалительное поражение печени, выявляется у 25% пациентов с ВИЧ. Постепенно этот орган разрушается под воздействием агрессивных клеток, что может привести к циррозу и даже раку. Медики отмечают, что в некоторых случаях подверженность недугу возникает из-за приема антиретровирусных препаратов. Они приводят к сбою в метаболизме, что влияет на жировые ткани печени. Ученые пришли к выводу, что остановить разрушительный процесс может витамин E.
Исследование проводилось с участием 27 добровольцев с ВИЧ, которые принимали витамин E в течение месяца. В результате медики заметили положительные изменения самочувствия пациентов.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:15