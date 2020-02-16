Медики развенчали некоторые мифы о пользе черники для зрения





Черника является вкусной и полезной ягодой, которую можно есть в сыром виде, использовать в качестве начинки для выпечки и готовить из неё варенье. В ней содержится большое количество микроэлементов, необходимых для организма человека. Многие уверены, что она способствует улучшению зрения. Однако учёные провели исследование, в ходе которого смогли выяснить несколько интересных фактов о чернике и опровергнуть некоторые убеждения. К примеру, эксперты отвергают тот факт, что ягода способна лечить заболевания глаз.В её состав входят витамины С, В, РР, каротин и другие микроэлементы, питающие сетчатку. Благодаря этому осуществляется профилактика болезней. Стоит обращать внимание на то, что кератин, который содержится в чернике, усваивается организмом, если употреблять его в сочетании с жирами. Поэтому при использовании в пищу ягод необходимо также включать в рацион молочные продукты. Следующий миф состоит в том, что необходимую дневную норму полезных веществ для глаз можно получить после употребления небольшого количества черники. На самом деле для обеспечения полноценного питания сетчатки глаза при использовании только одних ягод, необходимо съедать их по 2-2.5 кг в день.