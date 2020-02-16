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Борис Моисеев стал самым богатым пенсионером среди российских артистов

Выяснилось, что Борис Моисеев получает наибольшую пенсию среди других артистов шоу-бизнеса. Эту информацию предоставил менеджер певца Сергей Горох.
Борис Моисеев стал самым богатым пенсионером среди российских артистов

Исполнитель в некотором смысле занял первое место среди других коллег и звезд, вышедших на заслуженный отдых. От государства он получает 55 тысяч рублей. При этом 30 тысяч из этого пособия являются надбавкой за звание заслуженного артиста. Представитель Моисеева отметил, что его подопечный живет нормальной жизнью. Также менеджер добавил, что у Бориса Михайловича есть друзья, которые в любой момент готовы ему помочь.

До этого наибольшая пенсия была у Станислава Садальского, так как государство выплачивает ему 50 тысяч рублей. Тем не менее главной частью из этих средств является доплата от столичного мэра Сергея Собянина. Некоторое время назад другие артисты рассказали о своих пособиях. Елена Ханга ежемесячно получает 23 тысячи рублей, а Евгений Петросян — чуть больше 20 тысяч.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:09

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