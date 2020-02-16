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HMD Global готовится выпустить кнопочный телефон Nokia на Android

Производитель HMD Global готовится к презентации первого кнопочного телефона под управлением ОС Android. Публика также ждет выход Nokia 10 и умных часов бренда.

Вспышка коронавируса в Китае привела к отмене анонсов разработок местных компаний. Многие из них не появились даже на недавней международной выставке MWC 2020. Ожидается, что показ новинок от HMD Global состоится позже, в частности, публика ждет презентации Nokia 10 и кнопочного телефона на Android. Есть большая вероятность того, что бренд выпустит также умные часы и другие новинки.

Имеются сведения о планах HMD Global насчет собственного мероприятия, на котором будут презентованы новинки. Представители бренда отметили, что подробности о грядущей выставке станут известны в ближайшее время.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:04

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