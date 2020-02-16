HMD Global готовится выпустить кнопочный телефон Nokia на Android





Вспышка коронавируса в Китае привела к отмене анонсов разработок местных компаний. Многие из них не появились даже на недавней международной выставке MWC 2020. Ожидается, что показ новинок от HMD Global состоится позже, в частности, публика ждет презентации Nokia 10 и кнопочного телефона на Android. Есть большая вероятность того, что бренд выпустит также умные часы и другие новинки.Имеются сведения о планах HMD Global насчет собственного мероприятия, на котором будут презентованы новинки. Представители бренда отметили, что подробности о грядущей выставке станут известны в ближайшее время.