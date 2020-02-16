АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Экс-невеста сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер просит деньги у подписчиков для поездки в Москву

Экс-невеста сына Марии Шукшиной 21-летняя Фрейя Зильбер просит деньги у своих подписчиков для поездки в Москву. Пост молодой особы появился в аккаунте Instagram.

Фрейя Зильбер была вынуждена оставить своего сына Марка на попечение семейства Шукшиных. У несостоявшейся невестки знаменитой актрисы возникли серьезные проблемы. В какой-то момент она начала злоупотреблять алкоголем и принимать запрещенные препараты. Впрочем, девушка уже прошла лечение в специализированной клинике, устроилась работать уборщицей, подрабатывает в службе такси и не теряет надежду увидеть сына. При этом она не может встретиться с наследником по причине отсутствия финансовых средств.

За помощью Фрейя Зильбер обратилась к своим подписчикам в Instagram. Бывшая возлюбленная сына Шукшиной опубликовала пост, в котором призналась, что хочет съездить к сыну в Москву, но у нее нет на поездку денег. К тому же хочется подарок малышу купить.
Экс-невеста сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер просит деньги у подписчиков для поездки в Москву

Фрейя Зильбер попросила подписчиков оплатить ей билет и номер в гостинице, где она сможет проводить время с маленьким Марком. По словам бывшей невесты сына Марии Шукшиной, она будет благодарна за любую оказанную ей помощь. Девушка указала счет, на который можно перевести средства, не забыв отключить под постом возможность комментирования.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 11:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Крутой в честь 86-летия матери рассказал о самом первом детском…
Родственница Надежды Кадышевой Светлана рассказала, что певица тяжело переживала смерть…
Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в…
Глеб Самойлов не общается с братом Вадимом после распада "Агаты…
В Китае стартовали продажи клона Apple iPhone X - Little Pepper…
Названы самые безопасные способы выведения лишней жидкости из…
Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские…
Стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Citroen C5…
Сергей Глушко впервые привел брата Александра на…
В США создали «антишпионский» браслет, заглушающий все микрофоны…
«Фигурка о-ля-ля»: Александр Васильев оценил внешний вид Валерии в…
Suzuki презентовала 7-местный кроссовер…
Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в…
В Сызрани мужчина с сильным кровотечением дождался помощи от врача на вторые сутки после…
Евгений Петросян после смены имиджа стал выглядеть моложе на 20…
Составлен ТОП-5 лучших 7-местных кроссоверов на рынке…
Элтон Джон прервал концерт в Новой Зеландии из-за…
Медики назвали самые главные причины возникновения боли в…
Анастасия Волочкова вызвала стилиста на дом ночью ради срочного…
Поклонники о внешнем виде Ларисы Долиной: «Перекосило из-за…
Ирина Круг показала видео выступления повзрослевшего сына Александра Круга в…
Фотошпионы сняли "заряженную" версию Porsche Cayenne Coupe…
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина впервые встали на горные…
Медики рассказали о продуктах, способствующих снижению процента жира в теле…
Агния Кузнецова крестила 3-месячного сына от Максима…
Гипноз помог Кейт Миддлтон избавиться от боли во время третьих…
«Жен бесплатных не бывает»: Сергей Шнуров отреагировал на слова протоирея…
Porsche Macan может остаться без бензинового…
Просмотреть все новости