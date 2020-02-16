Экс-невеста сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер просит деньги у подписчиков для поездки в Москву

Фрейя Зильбер была вынуждена оставить своего сына Марка на попечение семейства Шукшиных. У несостоявшейся невестки знаменитой актрисы возникли серьезные проблемы. В какой-то момент она начала злоупотреблять алкоголем и принимать запрещенные препараты. Впрочем, девушка уже прошла лечение в специализированной клинике, устроилась работать уборщицей, подрабатывает в службе такси и не теряет надежду увидеть сына. При этом она не может встретиться с наследником по причине отсутствия финансовых средств.За помощью Фрейя Зильбер обратилась к своим подписчикам в Instagram. Бывшая возлюбленная сына Шукшиной опубликовала пост, в котором призналась, что хочет съездить к сыну в Москву, но у нее нет на поездку денег. К тому же хочется подарок малышу купить.Фрейя Зильбер попросила подписчиков оплатить ей билет и номер в гостинице, где она сможет проводить время с маленьким Марком. По словам бывшей невесты сына Марии Шукшиной, она будет благодарна за любую оказанную ей помощь. Девушка указала счет, на который можно перевести средства, не забыв отключить под постом возможность комментирования.